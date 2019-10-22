На Чешке провели кросс-гандикап

Организовал забег клуб любителей бега «СКИФ». Участники стартовали с определенным преимуществом во времени в соответствии с возрастной группой, к которой принадлежат, на 15 км.
В итоге лучшим на 15 км среди мужчин стал 38-летний Дмитрий Бойко – 1:09:48 (-19 минут), вторым – прошлогодний победитель 57-летний Александр Никулин – 1:11:09 (-10 мин.), третьим - 16-летний Дмитрий Торгачев – 1:11:29 (-17:30).
Среди женщин лучшей стала 45-летняя Людмила Шелест – 1:26:55 (-16 мин.), второй была 40-летняя Светлана Маковоз – 1:27:17 (-18:30), третьей – 34-летняя Любовь Старченко – 1:33:39 (-21:00).
Также был проведен забег на 6 км, победили Николай Мазный – 22:48 и Тамила Кошман – 29:39.
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