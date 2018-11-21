Аллею дружбы народов высадили в Сумах Акцию «Зеленый город» провели в сквере «Дружба» 10 ноября.

Департамент коммуникаций и информационной политики совместно с благотворительным фондом «Хесед Хаим» пригласили к высадке деревьев всех желающих, особенно активных членов юридически зарегистрированных общественных организаций национальных меньшинств, действующих в Сумах. Около восьмидесяти сумчан различных национальностей объединились с целью озеленения родного города. Среди участников акции были представители еврейского, армянского, грузинского, греческого и польского меньшинств.

Соорганизатор, координатор общинных программ благотворительного фонда «Хесед Хаим» Татьяна Мирская отмечает, что к акции готовились тщательно, обсудив детали высадки с КП «Зеленстрой». Работники коммунального предприятия подобрали вид деревьев, приспособленных к нашей местности, выделили участок и сделали разметки.

«У меня и моих единомышленников была мечта сделать наш город еще зеленее. Мы любим Сумы и хотим, чтобы оно было комфортным и уютным. Очень символично, что сквер называется «Дружба», ведь все мы теперь друзья, независимо от национальных особенностей, традиций и политических и религиозных взглядов», - отмечает Татьяна Мирская.

Это уже не первая акция - осенью 2018 было высажено 10 саженцев калины бульденеж вблизи автостоянки на пр-те М. Лушпы, добавляет соорганизатор.

В результате совместных усилий в сквере «Дружба» было высажено 25 саженцев катальп, каждое из деревьев украсили сине-желтыми лентами. После работы участник угощались горячими напитками и сладостями и участвовали в энергичной зарядке.