В Сумах школьники играли в шахматы в «Мануфактуре» 10 ноября в ТРЦ «Мануфактура» прошел шахматный турнир «Интеллект нации».

В нем приняли участие 29 юных шахматистов из Сум и Глухова. Победителями стали: Юноши 2003-2004 г.р. 1-е место - Шевлюга Евгений, 2-е - Дубовый Вадим, 3-е - Ткаченко Александр. Среди девушек - 1 е место - Кельбас Анастасия (Глухов), 2-е - Нижник Мария, 3-е - Барсук Дарья. Среди юношей 2005-2007 г.р. - 1- е место - Наумов Артур, 2-е - Бирченко Александр, 3-е - Сагун Максим. Победители были награждены грамотами, медалями, сладкими призами и билетами в кинотеатр. Все остальные участники получили поощрительные призы.