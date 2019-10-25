В Сумах школьники играли в шахматы в «Мануфактуре»

В нем приняли участие 29 юных шахматистов из Сум и Глухова. Победителями стали:
Юноши 2003-2004 г.р. 1-е место - Шевлюга Евгений, 2-е - Дубовый Вадим, 3-е - Ткаченко Александр.
Среди девушек - 1 е место - Кельбас Анастасия (Глухов), 2-е - Нижник Мария, 3-е - Барсук Дарья.
Среди юношей 2005-2007 г.р. - 1- е место - Наумов Артур, 2-е - Бирченко Александр, 3-е - Сагун Максим.
Победители были награждены грамотами, медалями, сладкими призами и билетами в кинотеатр. Все остальные участники получили поощрительные призы.
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