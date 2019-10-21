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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Битва петиций: в Сумах создали петицию в защиту памятника Ярославу Мудрому

За два дня пока 0 подписей. Не подписался даже автор.

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Петиция о защите памятника Ярославу Мудрому в сквере СКД, на углу ул. Ильинская и ул. Ярослава Мудрого в г. Сумы».

«Накануне местных выборов бывшие чиновники и представители прошлой власти подстрекают граждан призывами демонтировать памятник великому Киевскому князю - Ярославу Мудрому, который недавно был установлен в сквере СКД, на углу ул. Ильинская и ул. Ярослава Мудрого. Таким образом данные лица создают социальное напряжение среди сумчан, пытаясь выставить свое собственное мнение за мнение широкой общественности.

Впрочем, отметим, что каждый памятник - является произведением искусства, а потому призыв к демонтажу является ничем иным как провокацией и политическим пиаром.

Мы - жители Сум, требуем от городских властей предотвратить попытки демонтажа памятника Ярославу Мудрому и выражаем благодарность меценатам, которые подарили городу этот замечательный монумент», - пишет автор петиции Кацов Виталий Васильевич.

Дата начала сбора подписей: 10 ноября 2019 года. До конца сбора подписей осталось: 44 дня. По состоянию на 11 ноября петицию подписали 0 человек из 250 необходимых.

Напомним: неделю назад бывший главный архитектор Сум Сергей Винтоняк написал петицию о сносе незаконно установленного памятника Ярославу Мудрому, который открыли 23 октября. В соцсетях сумчане и не только раскритиковали памятник из-за его пропорций и позы князя.

Общество Памятник Ярославу Мудрому Петиция

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