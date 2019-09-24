Сумские пограничники в поезде нашли контрабандный табак В пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда, следовавшего из Москвы в Кишинев, пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили товар, который перемещался через границу с сокрытием от контроля.

Осматривая один из вагонов поезда, пограничный наряд в межпотолочном пространстве вентиляционной шахты пассажирского купе обнаружил 5 сумок со смесью для кальяна. Как выяснилось, таким образом пытался переместить через границу товар пассажир этого поезда, 36-летний гражданин Молдовы. Обнаруженный табак для кальяна, общее количество которого составила около 600 пачек, изъят. На правонарушителя составлены административные материалы.