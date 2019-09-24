Сумские пограничники в поезде нашли контрабандный табак

Осматривая один из вагонов поезда, пограничный наряд в межпотолочном пространстве вентиляционной шахты пассажирского купе обнаружил 5 сумок со смесью для кальяна.
Как выяснилось, таким образом пытался переместить через границу товар пассажир этого поезда, 36-летний гражданин Молдовы.
Обнаруженный табак для кальяна, общее количество которого составила около 600 пачек, изъят. На правонарушителя составлены административные материалы.
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