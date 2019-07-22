Умер главный врач Сумской областной инфекционной больницы Умер Андрей Сницарь, главный врач Сумской областной инфекционной больницы имени Зиновия Красовицкого.

Об этом рассказала Ирина Троцкая, его заместитель, пишет UA:СУМИ.

Андрей Сницарь долго и тяжело болел, сказала она. О месте и времени похорон сообщат позже.