Умер главный врач Сумской областной инфекционной больницы

Об этом рассказала Ирина Троцкая, его заместитель, пишет UA:СУМИ.
Андрей Сницарь долго и тяжело болел, сказала она. О месте и времени похорон сообщат позже.
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