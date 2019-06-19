Кондуктор КП "Электроавтотранс" оскорбила сумчанку

"Сегодня был ужасный день в моей жизни.... И все началось с того, что мы с сыном зашли в троллейбус 151 №7 . Я хотела рассчитаться карточкой и спрашиваю у кондуктора :в салоне есть терминал? На, что мне ответили :Что???? (с таким недовольным лицом). Потом я нахожу глазами терминал и хочу рассчитаться. Подхожу к нему и с первого раза деньги с карты не сняло. Я поворачиваюсь к кондуктору и спрашиваю :он работает? Вы знаете, как им пользоваться? Может, я что-то не правильно делала, поэтому не сняло деньги. Ответ меня убил окончательно :я ничего не знаю и если не умеешь пользоваться то не берись.... Меня это возмутило и я сказала, что кондуктор должен знать и при необходимости помочь пассажирам... И тут понеслась на меня вся грязь.... Я и хамка, и дура, и ребёнок мой такой... И вообще вся молодёжь такая.... Кондуктора подхватили 2 бабульки и понеслась.... Отгребла я, пассажиры, которые вступились за меня. В итоге :я оплатила проезд самостоятельно разобравшись в терминале, вышла с ребёнком на остановку раньше, так как слушать оскарбления в свой адрес не было уже сил. Уважаемая дирекция, научите ваших кондукторов вежливо разговаривать с пассажирами, обращаться с терминалом, чтобы они могли помочь пассажиру, а не нападать на него с оскорблениями", - написала она.

Реакции КП за 20 часов пока не последовало...

Как пояснил эксперт по общественному транспорту Владимир Ведмедев такие ситуации периодически возникают в транспорте при оплате картой или через QR-код, поскольку некоторым работникам КП неинтересно, чтобы пассажир платил эти способами. Более того, QR-кодами бывает вообще невозможно воспользоваться, так как они намеренно портяться путем зарисовывания.