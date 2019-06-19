Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:56831

Кондуктор КП "Электроавтотранс" оскорбила сумчанку

Сумчанка Светлана Доценко на странице КП "Электроавтотранс" написала о том как 10 ноября в троллейбусе № 151, следующим по маршруту № 7, она и её ребенок подверглись оскорблениям со стороны кондуктора КП при попытке оплатить проезд через терминал.

"Сегодня был ужасный день в моей жизни.... И все началось с того, что мы с сыном зашли в троллейбус 151 №7 . Я хотела рассчитаться карточкой и спрашиваю у кондуктора :в салоне есть терминал? На, что мне ответили :Что???? (с таким недовольным лицом). Потом я нахожу глазами терминал и хочу рассчитаться. Подхожу к нему и с первого раза деньги с карты не сняло. Я поворачиваюсь к кондуктору и спрашиваю :он работает? Вы знаете, как им пользоваться? Может, я что-то не правильно делала, поэтому не сняло деньги. Ответ меня убил окончательно :я ничего не знаю и если не умеешь пользоваться то не берись.... Меня это возмутило и я сказала, что кондуктор должен знать и при необходимости помочь пассажирам... И тут понеслась на меня вся грязь.... Я и хамка, и дура, и ребёнок мой такой... И вообще вся молодёжь такая.... Кондуктора подхватили 2 бабульки и понеслась.... Отгребла я, пассажиры, которые вступились за меня. В итоге :я оплатила проезд самостоятельно разобравшись в терминале, вышла с ребёнком на остановку раньше, так как слушать оскарбления в свой адрес не было уже сил. Уважаемая дирекция, научите ваших кондукторов вежливо разговаривать с пассажирами, обращаться с терминалом, чтобы они могли помочь пассажиру, а не нападать на него с оскорблениями", - написала она.

Реакции КП  за 20 часов пока не последовало...

Как пояснил эксперт по общественному транспорту Владимир Ведмедев такие ситуации периодически возникают в транспорте при оплате картой или через QR-код, поскольку некоторым работникам КП неинтересно, чтобы пассажир платил эти способами. Более того, QR-кодами бывает вообще невозможно воспользоваться, так как они намеренно портяться путем зарисовывания.

Общество Кондукторы КП «Электроавтотранс» Оскорбления

По тематике

05.11.2019 09:15

В Сумах вышли из строя коммунальные GPS-трекеры

В ночь с 4 на 5 ноября по неизвестным причинам вышли из строя около 40 трекеров....

В Сумах пришлось ремонтировать только что установленное информационное табло
24.10.2019 16:49

В Сумах пришлось ремонтировать только что установленное информационное табло

В течение суток в КП «Электроавтотранс» поступали жалобы от пассажиров по поводу функционирования информационного табло, размещенного на остановке «ул. Металлургов»....

В сумском депо «тушили пожар»
18.10.2019 14:38

В сумском депо «тушили пожар»

Правда, возгорание было учебным....

В Сумах произошел конфликт между студентами-иностранцами и водителем автобуса
27.09.2019 14:41

В Сумах произошел конфликт между студентами-иностранцами и водителем автобуса

В конфликте между иностранным студентом и водителем КП «Электроавтотранс» будут разбираться правоохранители....

В центре Сум вместо билетов теперь продают цветы
19.06.2019 10:44

В центре Сум вместо билетов теперь продают цветы

У киоска на остановке возле «МакДональдса» сменился профиль....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.