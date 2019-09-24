В Сумах выполнили годовой план по ремонту дорог

Он сообщил, что ремонт дорог в Сумах этого года выполнен в полном объеме.
- Коммунальное предприятие за счет средств местного бюджета фактически предоставило услуги по текущему ремонту улично-дорожной сети на общую сумму 78,9 млн гривен, - доложил он. - За эти средства был проведен текущий ремонт улично-дорожной сети, обслуживание 56-ти светофорных объектов, замена дорожных знаков в количестве 209 шт., Нанесение ДОРОЖНОЙ разметки площадью 8,9 тыс. кв. м.
Всего плановые показатели по текущему ремонту улично-дорожной сети и искусственных сооружений на 2019 год составляют 68,9 млн гривен.
Также КП «Дорремстрой» за счет субвенции из государственного бюджета оказало услуги по текущему среднему ремонту улиц и дорог коммунальной собственности сумму 32,5 млн гривен.
Сейчас предприятие занимается прочисткой ливневок и постепенно готовится к работе в зимний период.
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