В Сумах выполнили годовой план по ремонту дорог На аппаратном совещании в мэрии 11 ноября директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера отчитался о ситуации по проведению ремонтов дорог города.

Он сообщил, что ремонт дорог в Сумах этого года выполнен в полном объеме.

- Коммунальное предприятие за счет средств местного бюджета фактически предоставило услуги по текущему ремонту улично-дорожной сети на общую сумму 78,9 млн гривен, - доложил он. - За эти средства был проведен текущий ремонт улично-дорожной сети, обслуживание 56-ти светофорных объектов, замена дорожных знаков в количестве 209 шт., Нанесение ДОРОЖНОЙ разметки площадью 8,9 тыс. кв. м.

Всего плановые показатели по текущему ремонту улично-дорожной сети и искусственных сооружений на 2019 год составляют 68,9 млн гривен.

Также КП «Дорремстрой» за счет субвенции из государственного бюджета оказало услуги по текущему среднему ремонту улиц и дорог коммунальной собственности сумму 32,5 млн гривен.

Сейчас предприятие занимается прочисткой ливневок и постепенно готовится к работе в зимний период.