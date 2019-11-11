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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:39199

На Сумщине на пожаре погиб хозяин дома

В Ямпольском районе, укрощая пожар, пожарные обнаружили тело человека.

8 ноября в 20:09 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома в с. Степное, Ямпольского района. На тушение направили добровольную пожарную команду из данного населенного пункта. Также, преодолев расстояние в 18 км, на место вызова прибыл дежурный караул 10-й государственной пожарно-спасательной части из районного центра.

Как было установлено, загорелся диван и вещи домашнего обихода, образовалось сильное задымление. Во время тушения пожарные обнаружили в квартире тело мужчины.

В 20:46 удалось остановить дальнейшее распространение огня и локализовать пожар. В 21:01 возгорание полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - 5 человек личного состава и 1 единица техники, от добровольной пожарной команды - 2 работника и 1 единица техники.

На месте пожара работала следственно-оперативная группа. Погибшими оказалось - хозяин дома 1966 г.р. По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

На Сумщине в текущем году в пожарах уже погибло 49 человек, против 46 - за аналогичный период 2018 года. Причины этих случаев разные и последствия одни - потерянные жизни. Давайте вместе остановим страшную статистику - соблюдайте правила пожарной безопасности, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Пожар Смерть на пожаре Ямпольский район

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