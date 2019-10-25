В Сумах на пожаре спасли мужчину (видео) 9 ноября, в 18:45, на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре в 5-этажном общежитии семейного типа по ул. Ахтырская в г. Сумы.

На место происшествия выезжал дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

Сотрудники ГСЧС, которые прибыли по вызову, установили, что горение происходит в одной из комнат на 3-м этаже. Образовалось сильное задымление, жители самостоятельно выбежали на улицу. Используя аппараты для защиты органов дыхания, спасатели приступили к разведке. В соседней с горящей комнате, был обнаружен жилец 1949 г.р., который умолял о помощи и не мог по состоянию здоровья самостоятельно покинуть задымленную зону. Мужчину немедленно вынесли в безопасное место, его жизнь была спасена, медицинская помощь не понадобилась.

Параллельно со спасением, пожарные ликвидировали пожар. Горел диван и вещи домашнего обихода. В 19:01 пожар удалось локализовать, в 19:03 - ликвидировать. Причина возникновения пожара устанавливается.

Всего на месте происшествия работало 12 человек личного состава и 4 единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.