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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах на пожаре спасли мужчину (видео)

9 ноября, в 18:45, на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре в 5-этажном общежитии семейного типа по ул. Ахтырская в г. Сумы.

На место происшествия выезжал дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

Сотрудники ГСЧС, которые прибыли по вызову, установили, что горение происходит в одной из комнат на 3-м этаже. Образовалось сильное задымление, жители самостоятельно выбежали на улицу. Используя аппараты для защиты органов дыхания, спасатели приступили к разведке. В соседней с горящей комнате, был обнаружен жилец 1949 г.р., который умолял о помощи и не мог по состоянию здоровья самостоятельно покинуть задымленную зону. Мужчину немедленно вынесли в безопасное место, его жизнь была спасена, медицинская помощь не понадобилась.

Параллельно со спасением, пожарные ликвидировали пожар. Горел диван и вещи домашнего обихода. В 19:01 пожар удалось локализовать, в 19:03 - ликвидировать. Причина возникновения пожара устанавливается.

Всего на месте происшествия работало 12 человек личного состава и 4 единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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