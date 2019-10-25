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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:1181

В Сумах разыграли первый трофей футзального сезона

В воскресенье, 10 ноября, прошли решающие матчи Кубка Кизеева по футзалу от Федерации футзала Сум.

Полуфиналы

«Сумыхимпром-СДПУ-2» 4:1 «Sumy Psel»

Голы: Козуб Дмитрий (2), Савченко Станислав, Приходько Евгений (аг) - Протопопов Михаил

«Колос» (Севериновка) 8:2 «Лекарское»

Голы: Вензенко Ярослав, Спицын Александр (2), Пивненко Вадим, Билоненко Андрей, Ситнер Никита, Параконный Даниил (2) - Свистюля Егор (2)

Финал

«Сумыхимпром-СДПУ-2» 2:2 (др.ч. 3:2) «Колос» (Севериновка)

Голы: Сенченко Ярослав, Бугай Артем (2) - Ситнер Никита, Вензенко Ярослав

По завершении матча состоялась церемония награждения. Оргкомитетом были отмечены лучшие игроки финала. В составе триумфаторов им стал Бугай Артем, а во вторых финалистов - Ситнер Никита.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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