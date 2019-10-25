В Сумах разыграли первый трофей футзального сезона В воскресенье, 10 ноября, прошли решающие матчи Кубка Кизеева по футзалу от Федерации футзала Сум.

Полуфиналы «Сумыхимпром-СДПУ-2» 4:1 «Sumy Psel» Голы: Козуб Дмитрий (2), Савченко Станислав, Приходько Евгений (аг) - Протопопов Михаил «Колос» (Севериновка) 8:2 «Лекарское» Голы: Вензенко Ярослав, Спицын Александр (2), Пивненко Вадим, Билоненко Андрей, Ситнер Никита, Параконный Даниил (2) - Свистюля Егор (2) Финал «Сумыхимпром-СДПУ-2» 2:2 (др.ч. 3:2) «Колос» (Севериновка) Голы: Сенченко Ярослав, Бугай Артем (2) - Ситнер Никита, Вензенко Ярослав По завершении матча состоялась церемония награждения. Оргкомитетом были отмечены лучшие игроки финала. В составе триумфаторов им стал Бугай Артем, а во вторых финалистов - Ситнер Никита.