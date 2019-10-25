В Сумах разыграли первый трофей футзального сезона

Полуфиналы
«Сумыхимпром-СДПУ-2» 4:1 «Sumy Psel»
Голы: Козуб Дмитрий (2), Савченко Станислав, Приходько Евгений (аг) - Протопопов Михаил
«Колос» (Севериновка) 8:2 «Лекарское»
Голы: Вензенко Ярослав, Спицын Александр (2), Пивненко Вадим, Билоненко Андрей, Ситнер Никита, Параконный Даниил (2) - Свистюля Егор (2)
Финал
«Сумыхимпром-СДПУ-2» 2:2 (др.ч. 3:2) «Колос» (Севериновка)
Голы: Сенченко Ярослав, Бугай Артем (2) - Ситнер Никита, Вензенко Ярослав
По завершении матча состоялась церемония награждения. Оргкомитетом были отмечены лучшие игроки финала. В составе триумфаторов им стал Бугай Артем, а во вторых финалистов - Ситнер Никита.
Сегодня, 10 ноября, завершился 7-й тур чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....
Сегодня, 9 ноября, прошли игры второго тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге....
Сегодня, 9 ноября, в спортзале СумГПУ стартовал розыгрыш кубка Сумской области по футзалу, организованный Ассоциацией футзала Сумщины....
Состоялась жеребьевка розыгрыша Кубка Сумской области по футзалу....
В субботу, 9 ноября, восемь команд, которые прошли первую стадию кубка Кизеева, разыграют четыре путевки в полуфинал....