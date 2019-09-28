Сумские волейболисты обыграли харьковчан

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» играла в Харькове против местной «Юракадемии-2». Игра закончилась в пользу сумчан 2:3 (25-22, 25-17, 22-25, 23-25, 13-15). Лучшими на площадке в составе сумчан были: Виталий Утробин – 19 очков, Иван Шкурат – 17, Константин Борщенко – 14…
После двух туров у «ШВСМ-СумДУ» две победы и два поражения – 5 очков и восьмое место (из 14-ти) в турнирной таблице.
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