В Сумах повесилась неизвестная женщина 10 ноября в 11.30 на проспекте Курском, на территории, прилегающей к одному из учебных заведений, на дереве обнаружили труп женщины на вид 30-35 лет.

Сейчас полиция устанавливает личность. По информации отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области, предварительно следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Сейчас правоохранители рассматривают версию самоубийства. Тело направлено на экспертизу, пишет sumy.today.