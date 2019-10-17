В Сумах повесилась неизвестная женщина

Сейчас полиция устанавливает личность. По информации отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области, предварительно следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Сейчас правоохранители рассматривают версию самоубийства. Тело направлено на экспертизу, пишет sumy.today.
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