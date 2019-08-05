В центре Сум вандализировали фонарь В Сумах на ул. Воскресенской неизвестные разбили фонарь.

Да не просто разбили, а вырвали «с мясом». Фото выложила в Фейсбуке сумчанка Эрика Шпанцева.

Фото прокомментировала сумчанка Рита Ярошенко: «Наблюдала из окна, на Сотне, как группа из 5 человек, подростки до 18 лет, мчались по Сотне и дергали все, что под руку попадалось, ради «прикола» и «поржать». Возможно, это их работа».