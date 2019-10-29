Діти АТОвців спробували свої знання у квест-кімнаті Сумські учасники АТО, які знайшли своє місце у мирному житті, не забувають про своїх побратимів та використовують кожну можливість надати дієву допомогу у вихованні та організації різноманітних цікавинок у проведенні дозвілля дітей військовослужбовців та службовців Збройних Сил України.

Так, учасник бойових дій у минулому, а нині молодий підприємець Олексій Федін знайшов можливість організувати відвідини своєї квест-кімнати переможцями військово-патріотичної гри «Серп» у Палаці для дітей та юнацтва, які були нагороджені таким цікавим образом за допомогою підприємця-волонтера.

Година часу пролетіла для дітей у захопливих пошуках відповідей на питання гри. Сумський обласний військовий комісаріат запрошує всіх небайдужих долучатися до організації проведення заходів для дітей АТОвців.