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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:30187

Діти АТОвців спробували свої знання у квест-кімнаті

Сумські учасники АТО, які знайшли своє місце у мирному житті, не забувають про своїх побратимів та використовують кожну можливість надати дієву допомогу у вихованні та організації різноманітних цікавинок у проведенні дозвілля дітей військовослужбовців та службовців Збройних Сил України.

Так, учасник бойових дій у минулому, а нині молодий підприємець Олексій Федін знайшов можливість організувати відвідини своєї квест-кімнати переможцями військово-патріотичної гри «Серп» у Палаці для дітей та юнацтва, які були нагороджені таким цікавим образом за допомогою підприємця-волонтера.

Година часу пролетіла для дітей у захопливих пошуках відповідей на питання гри. Сумський обласний військовий комісаріат запрошує всіх небайдужих долучатися до організації проведення заходів для дітей АТОвців.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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