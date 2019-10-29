Заместителем военного прокурора Сумского гарнизона проведен личный прием военнослужащих Заместителем военного прокурора Сумского гарнизона проведен личный прием военнослужащих воинской части 3022 Национальной гвардии Украины в г. Шостка.

Во время приема военнослужащим срочной службы и военной службы по контракту разъяснено положение Уголовного кодекса Украины и Кодекса Украины об административных правонарушениях в части ответственности за допущение нарушений при прохождении военной службы связанных с использованием оружия, боевых припасов.

Кроме того, военнослужащим военной службы по контракту, воинское звание и должность которых предполагает представление электронной декларации, во время личного приема дополнительно разъяснено требования Закона Украины «О предотвращении коррупции», по поводу своевременности и полноты представления электронных деклараций.