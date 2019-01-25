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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:06634

На Сумщине демонтируют последний сахарный завод (видео)

На прошлой неделе начался демонтаж единственного в Сумской области сахарного завода в Николаевке Белопольского района.

Еще летом были проведены работы по демонтажу плит и вывоз оборудования. В настоящее время проводится демонтаж здания. Видео выложил в youtube пользователь A.Grishenko.

«Вот так уничтожают сахарный завод в селе», - комментирует автор видео.

Как сообщил директор департамента агропромышленного развития Сумской ОГА Александр Маслак, предприятие закончило прошлый год с более 100 млн грн убытков и до сих пор не рассчиталось с долгами. Было известно, что этой осенью завод не будет работать, но о демонтаже речи не было.

По его словам, в прошлом году сахарный завод в Николаевке переработал 65,5 тыс. т сахарной свеклы и произвел 11 тыс. т сахара, тогда как в позапрошлом году было переработано 200 тыс. т сырья и получено 23,5 тыс. т продукта. Потребности области в сахаре составляют примерно 30 тыс. т, поэтому предприятие их в основном и обеспечивало, пишет Куркуль.

Экономика Николаевка Сахарный завод

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