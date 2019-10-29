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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:03306

В Сумах задержали рецидивиста, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство в Кременчуге

Полиция Полтавщины совместно с коллегами из Сумщины задержала мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений в Кременчуге.

У подозреваемого уже было несколько судимостей в прошлом. Сейчас ему инкриминируют смертельное ДТП, которое произошло в сентябре этого года. А также убийство и покушение на убийство, совершенные в этом году в начале октября.

Злоумышленник почти два месяца скрывался от полиции. Его задержали в Сумах сотрудники уголовного розыска Главка полиции Полтавской области совместно со следователями и спецназовцами Сумщины.

Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека. ДТП произошло 14 сентября в селе Садки Кременчугского района. Автомобиль BMW выехал на обочину автодороги, наскочил на забор дома, а затем перевернулся и столкнулся с деревом.

В том ДТП погиб 34-летний пассажир легковушки. Другой получил телесные повреждения. Подозреваемый скрылся с места происшествия, а через несколько недель на него пало подозрение в совершении иного тяжкого преступления уже в Кременчуге.

У полиции есть обоснованные основания полагать, что мужчина причастен к нанесению ножевых ранений супругам кременчужанам. От тяжелых повреждений 49-летний мужчина умер в карете скорой помощи. Женщину госпитализировали с серьезными травмами.

Полиция расследует уголовные производства, открытые по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщили о подозрении и взяли под стражу. В рамках досудебного расследования полиция проверяет подозреваемого на причастность к ряду тяжких преступлений на территории Кременчуга и района.

Право Задержание Смертельное ДТП Убийство

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