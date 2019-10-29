В Сумах соревновались активные шахматисты

Играли 40 человек по швейцарской системе в 9 туров. Участие приняли спортсмены из Сум, Глухова, Ромен, Конотопа, Киева, р-нов области.
Победителем турнира с результатом 7,5 очков стал неоднократный победитель и призер многих соревнований Владислав Рогоз. Второе и третье место заняли мастер ФИДЕ Игорь Тимошенко (Киев) и сумчанин Владимир Федченко, набравшие по 7 очков.
Лучшие результаті среди ветеранов показали Владимир Тихоновский и Николай Семенов.
Среди девушек первое место заняла Татьяна Ащаулова.
А 10 ноября состоялся чемпионат области в номинации блиц. Играли 11 туров по три минуты плюс 3 секунды на ход. Первое место занял роменчанин Александр Дылык с результатом 9 очков. Второй и третий результат у Артема Харищука и Андрея Карнаша – по 8 очков.
Лучшие результат среди ветеранов показали Василий Пономаренко и Владимир Федченко. Среди школьников лучший показатель у Михаила Лемешенко.
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