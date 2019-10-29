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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:50185

В Сумах соревновались активные шахматисты

7-9 ноября в клубе «Интеллект» СумГУ состоялся чемпионат области в категории активные шахматы.

Играли 40 человек по швейцарской системе в 9 туров. Участие приняли спортсмены из Сум, Глухова, Ромен, Конотопа, Киева, р-нов области.

Победителем турнира с результатом 7,5 очков стал неоднократный победитель и призер многих соревнований Владислав Рогоз. Второе и третье место заняли мастер ФИДЕ Игорь Тимошенко (Киев) и сумчанин Владимир Федченко, набравшие по 7 очков.

Лучшие результаті среди ветеранов показали Владимир Тихоновский и Николай Семенов.

Среди девушек первое место заняла Татьяна Ащаулова.

А 10 ноября состоялся чемпионат области в номинации блиц. Играли 11 туров по три минуты плюс 3 секунды на ход. Первое место занял роменчанин Александр Дылык с результатом 9 очков. Второй и третий результат у Артема Харищука и Андрея Карнаша – по 8 очков.

Лучшие результат среди ветеранов показали Василий Пономаренко и Владимир Федченко. Среди школьников лучший показатель у Михаила Лемешенко.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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