В Сумах угрожают подорвать кадетский корпус (обновлено)

Сообщение от пользователя «БадаБум» поступило в 14.45. Он пишет: «Всем здравствуйте, в Кадетском Корпусе в 17.00 будет взрыв. Я не добился его закрытия в 2008 году, так это сделаю сейчас».
Напомним: сегодня с утра уже было сообщении о минировании здания Центра предоставления админуслуг.
15.03
Как сообщили в полиции Сумщины, на место выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, проводится проверка.
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Сегодня, 8 ноября, в полицию поступило сообщении о заминировании здания Центра предоставления админуслуг по ул. Горького, 21....
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