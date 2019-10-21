В Сумах угрожают подорвать кадетский корпус (обновлено) Сегодня, 11 ноября, в телеграмм-канал «Безпечен місто. Суми» написали об угрозе взрыва в кадетском корпусе.

Сообщение от пользователя «БадаБум» поступило в 14.45. Он пишет: «Всем здравствуйте, в Кадетском Корпусе в 17.00 будет взрыв. Я не добился его закрытия в 2008 году, так это сделаю сейчас».

Напомним: сегодня с утра уже было сообщении о минировании здания Центра предоставления админуслуг.

15.03

Как сообщили в полиции Сумщины, на место выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, проводится проверка.