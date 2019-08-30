Сумських старшокласників кличуть на «Ярмарок професій»

Участь в ярмарку візьмуть сім професійно-технічних навчальних закладів міста: ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти», ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну», ДНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту», ДНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу», ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг», ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» та ДНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості».
Під час заходу учні професійно-технічних навчальних закладів продемонструють свої професійні навички та вміння з метою аби школярі ознайомилися зі змістом професій, їх вимогами до працівника, шляхами, умовами професійної підготовки і працевлаштування.
Фахівці міського центру зайнятості, що є організаторами «Ярмарку вакансій» переконані, – саме такий формат ознайомлення з професіями, безпосереднє спілкування з майстрами виробничого навчання та учнями матиме дієвий вплив на вибір школярами свого подальшого професійного шляху.
Захід відбудеться за адресою: м. Суми, вул. Харківська 2/2, ТРЦ «Мануфактура». Початок – 14:00.
се більше підприємств різної форми власності Сумщини співпрацюють з місцевою службою зайнятості. На сьогодні послугами служби користуються майже п’ять тисяч...
Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості - єдиний в Україні навчальний заклад, на базі якого торік створений Центр сприяння...
Служба зайнятості Сумщини постійно практикує індивідуальний підхід при наданні соціальних послуг учасникам АТО, в першу чергу - учасникам бойових дій....
Роботодавці потребують водіїв, продавців, підсобних робітників...
Протягом останніх років у Сумській обласній службі зайнятості збільшується чисельність безробітних з вищою освітою....