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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:01269

Сумських старшокласників кличуть на «Ярмарок професій»

У четвер, 14 листопада, у Сумах відбудеться традиційний профінформаційний захід для школярів старших класів «Ярмарок професій».

Участь в ярмарку візьмуть сім професійно-технічних навчальних закладів міста: ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти», ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну», ДНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту»,  ДНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного сервісу», ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг», ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» та ДНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості».

Під час заходу учні професійно-технічних навчальних закладів продемонструють свої професійні навички та вміння з метою аби школярі ознайомилися зі змістом професій, їх вимогами до працівника, шляхами, умовами професійної підготовки і працевлаштування.

Фахівці міського центру зайнятості, що є організаторами «Ярмарку вакансій» переконані, – саме такий формат ознайомлення з професіями, безпосереднє спілкування з майстрами виробничого навчання та учнями матиме дієвий вплив на вибір школярами свого подальшого професійного шляху.

Захід відбудеться за адресою: м. Суми, вул. Харківська 2/2, ТРЦ «Мануфактура». Початок – 14:00.

 
Общество Служба занятости Ярмарка профессий

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