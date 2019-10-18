У Сумах хочуть одну з вулиць назвати на честь Нестора Махна На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Надання одній з вулиць міста імені Нестора Івановича Махно».

«Сьомого листопада виповнюється 131 рік з дня народження Нестора Івановича Махно. Пропоную назвати одну з вулиць міста його іменем. Нестор Іванович - справжній народний герой, який бив і білих і червоних. Його доля, доля його родини відображає долю більшості родин України. Нестор був молодшим з п'яти братів і пережив їх усіх: Омелян загинув у 1915 році в Мазурських болотах, Карпа вбили гетьманські гайдамаки, Савелія - червоні, Григорія – білі. Сам отаман помер на чужині. Нестор Махно своїм життям, своєю безкомпромісною боротьбою за щастя простої людини має право на вулицю свого імені», - пише автор петиції Азанієв Володимир Геннадійович.

Дата початку збору підписів: 10 листопада 2019 р. До кінця збору підписів залишилось: 44 дні. Станом на 11 листопада петицію підписали 8 осіб з 250 необхідних.

Підписати петицію можна тут.