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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:2974

У Сумах хочуть одну з вулиць назвати на честь Нестора Махна

На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Надання одній з вулиць міста імені Нестора Івановича Махно».

«Сьомого листопада виповнюється 131 рік з дня народження Нестора Івановича Махно. Пропоную назвати одну з вулиць міста його іменем. Нестор Іванович - справжній народний герой, який бив і білих і червоних. Його доля, доля його родини відображає долю більшості родин України. Нестор був молодшим з п'яти братів і пережив їх усіх: Омелян загинув у 1915 році в Мазурських болотах, Карпа вбили гетьманські гайдамаки, Савелія - червоні, Григорія – білі. Сам отаман помер на чужині. Нестор Махно своїм життям, своєю безкомпромісною боротьбою за щастя простої людини має право на вулицю свого імені», - пише автор петиції Азанієв Володимир Геннадійович.

Дата початку збору підписів: 10 листопада 2019 р. До кінця збору підписів залишилось: 44 дні. Станом на 11 листопада петицію підписали 8 осіб з 250 необхідних.

Підписати петицію можна тут.

Общество Нестор Махно Переименование улицы Петиция

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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