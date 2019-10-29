Мошенники обобрали конотопского предпринимателя на 200 тысяч

Чтобы провернуть эту аферу, ловкачи очень удачно сыграли роль владельцев фермерского хозяйства, предложив предпринимателям купить у них ячмень по очень выгодной цене. Однако, когда зерно уже было загружено в грузовик и взвешено, а деньги за него переданы «продавцам», оказалась, что на самом деле владельцем зерна является совсем другой человек.
С сообщением о том, что произошло, в полицию обратился настоящий владелец товара - местный предприниматель.
В результате первоочередных розыскных и следственных действий правоохранители выяснили, что местный предприниматель, который занимается выращиванием зерновых культур, получив урожай, решил его продать. Чтобы найти покупателей, разместил соответствующее объявление в сети Интернет. Через некоторое время с ним связались потенциальные покупатели - двое мужчин, которые представились Александром и Русланом. Предварительно обсудив будущее соглашение, цену и качество зерна, они пришли к соглашению и договорились о встрече через несколько дней.
В условленный день «покупатели» появились на элеваторе, погрузили зерно в два грузовика и взвесили его. Все якобы шло хорошо, но продавца смутил тот факт, что зерно отгружено, а деньги за него ему до сих пор так никто и не передал. Не увидев рядом никого из «покупателей», мужчина спросил об этом у водителей грузовиков. И их ответ сбила его с толку.... Оказалось, что водители считали владельцами зерна именно Руслана и Александра, а потому и отдали деньги им. Поэтому, когда выяснили, что злоумышленники их всех «обвели вокруг пальца», последних уже и след простыл.
Также было установлено, что водителей для перевозки зерна наняли киевские предприниматели, которые за несколько дней до этого договорились о покупке зерна с «владельцами фермерского хозяйства» - Александром и Русланом. А так как последние вели себя на элеваторе уверенно и по-хозяйски, то ни у водителей, ни у предпринимателей, которые их наняли, не возникло никаких сомнений, что именно они и являются владельцами зерна.
«Этот случай, к сожалению, не единичный, - говорит заместитель начальника Конотопского отдела полиции Марина Панова, - в Украине в этом году зарегистрировано несколько таких фактов. Конотопскими же следователями по этому факту уже открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и совершается ряд розыскных и следственных действий, направленных на установление лиц злоумышленников и их местонахождение».
Вместе с тем правоохранители обращаются ко всем неравнодушным гражданам: если вам известна какая-либо информация, которая может помочь следствию в раскрытии данного уголовного правонарушения или вы узнаете человека на фото, просим сообщить об этом в дежурную часть Конотопского отдела полиции по адресу: г. Конотоп , пр. Мира, 14 или по телефонам: (068) 070-21-74 и (095) 348-86-06 или на линию 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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