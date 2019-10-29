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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:00277

Мошенники обобрали конотопского предпринимателя на 200 тысяч

Конотопские правоохранители разыскивают злоумышленников, которые обманули местного предпринимателя почти на 200 тысяч гривен.

Чтобы провернуть эту аферу, ловкачи очень удачно сыграли роль владельцев фермерского хозяйства, предложив предпринимателям купить у них ячмень по очень выгодной цене. Однако, когда зерно уже было загружено в грузовик и взвешено, а деньги за него переданы «продавцам», оказалась, что на самом деле владельцем зерна является совсем другой человек.

С сообщением о том, что произошло, в полицию обратился настоящий владелец товара - местный предприниматель.

В результате первоочередных розыскных и следственных действий правоохранители выяснили, что местный предприниматель, который занимается выращиванием зерновых культур, получив урожай, решил его продать. Чтобы найти покупателей, разместил соответствующее объявление в сети Интернет. Через некоторое время с ним связались потенциальные покупатели - двое мужчин, которые представились Александром и Русланом. Предварительно обсудив будущее соглашение, цену и качество зерна, они пришли к соглашению и договорились о встрече через несколько дней.

В условленный день «покупатели» появились на элеваторе, погрузили зерно в два грузовика и взвесили его. Все якобы шло хорошо, но продавца смутил тот факт, что зерно отгружено, а деньги за него ему до сих пор так никто и не передал. Не увидев рядом никого из «покупателей», мужчина спросил об этом у водителей грузовиков. И их ответ сбила его с толку.... Оказалось, что водители считали владельцами зерна именно Руслана и Александра, а потому и отдали деньги им. Поэтому, когда выяснили, что злоумышленники их всех «обвели вокруг пальца», последних уже и след простыл.

Также было установлено, что водителей для перевозки зерна наняли киевские предприниматели, которые за несколько дней до этого договорились о покупке зерна с «владельцами фермерского хозяйства» - Александром и Русланом. А так как последние вели себя на элеваторе уверенно и по-хозяйски, то ни у водителей, ни у предпринимателей, которые их наняли, не возникло никаких сомнений, что именно они и являются владельцами зерна.

«Этот случай, к сожалению, не единичный, - говорит заместитель начальника Конотопского отдела полиции Марина Панова, - в Украине в этом году зарегистрировано несколько таких фактов. Конотопскими же следователями по этому факту уже открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и совершается ряд розыскных и следственных действий, направленных на установление лиц злоумышленников и их местонахождение».

Вместе с тем правоохранители обращаются ко всем неравнодушным гражданам: если вам известна какая-либо информация, которая может помочь следствию в раскрытии данного уголовного правонарушения или вы узнаете человека на фото, просим сообщить об этом в дежурную часть Конотопского отдела полиции по адресу: г. Конотоп , пр. Мира, 14 или по телефонам: (068) 070-21-74 и (095) 348-86-06 или на линию 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Конотоп Мошенничество

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