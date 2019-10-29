В Шостке ночью умер 12-летний подросток (обновлено) Чрезвычайная ситуация произошла ночью 11 ноября.

Звонок от близких 12-летнего ребенка поступил в экстренную службу «103» в 2:01, в 2:07 медики уже прибыли по указанному адресу, где и было обнаружено тело мальчика без признаков жизни. Не смотря на это, медработники провели реанимационные действия. Мать мальчика говорила, что вечером он жаловался на боли в животе. Причину смерти подростка теперь устанавливает судебно медицинская экспертиза, пишет Шостка-ньюз.

Полиция выясняет причины смерти ребенка, о смерти которого сообщил фельдшер бригады «скорой помощи». По его словам, ребенок умер до приезда медиков.

По указанному адресу немедленно отправились следственно-оперативная группа полиции и судмедэксперт.

По словам матери парня, он до вечера гулял с друзьями на улице. Дома ему стало плохо. Она помогла сыну лечь спать, а ночью нашла его уже мертвым.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты ГУНП в Сумской области, криминалистическая лаборатория.

Правоохранители в рамках открытого по признакам ч. 2 ст. 115 УК уголовного производства устанавливают поминутно передвижения ребенка по городу, и опрашивают всех, кто может в той или иной степени выяснить обстоятельства событий, которые привели к смерти мальчика.

Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.