Более полусотни сумчанок в день рентгенолога прошли маммографию

В тот день специалисты провели маммографическое обследование молочных желез более 50 женщинам. Обнаружили 12 случаев доброкачественных образований, требующих надзора специалистов и периодического обследования. Одну пациентку направили на дообследование в специализированное учреждение.
КНП «Центральная городская клиническая больница» приглашает женщин в Международный день радиологии, 8 ноября, пройти профилактическое обследование молочных желез на современном...
КНП «Центральная городская клиническая больница» приглашает женщин в Международный день радиологии, 8 ноября, пройти профилактическое обследование молочных желез на современном...
Областной онкодиспансер стал победителем конкурса от Благотворительного Фонда «Здоровье женщины и планирование семьи» среди 19 государственных медицинских учреждений областного уровня...
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