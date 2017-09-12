Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:1246

Более полусотни сумчанок в день рентгенолога прошли маммографию

В Международный день радиологии, отделение лучевой диагностики КНП «Центральная городская клиническая больница» без предварительной записи обследовало сумчанок на современном маммографе.

В тот день специалисты провели маммографическое обследование молочных желез более 50 женщинам. Обнаружили 12 случаев доброкачественных образований, требующих надзора специалистов и периодического обследования. Одну пациентку направили на дообследование в специализированное учреждение.

Общество Маммограф

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Сумчанок приглашают обследоваться на современном маммографе
05.11.2019 12:44

Сумчанок приглашают обследоваться на современном маммографе

КНП «Центральная городская клиническая больница» приглашает женщин в Международный день радиологии, 8 ноября, пройти профилактическое обследование молочных желез на современном...

31.10.2019 14:23

Сумчанок приглашают обследоваться на современном маммографе

КНП «Центральная городская клиническая больница» приглашает женщин в Международный день радиологии, 8 ноября, пройти профилактическое обследование молочных желез на современном...

Сумской онкологический диспансер получил современный маммограф
17.01.2019 11:55

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В Сумах приобрели первый цифровой маммограф
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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