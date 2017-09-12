Более полусотни сумчанок в день рентгенолога прошли маммографию В Международный день радиологии, отделение лучевой диагностики КНП «Центральная городская клиническая больница» без предварительной записи обследовало сумчанок на современном маммографе.

В тот день специалисты провели маммографическое обследование молочных желез более 50 женщинам. Обнаружили 12 случаев доброкачественных образований, требующих надзора специалистов и периодического обследования. Одну пациентку направили на дообследование в специализированное учреждение.