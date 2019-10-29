В Шостке полиция разыскала несовершеннолетнего «путешественника» 11-летнего мальчика, который ушел на улицу и несколько часов не возвращался домой, разыскали работники полиции охраны недалеко от места его проживания.

Информацию о розыске 11-летнего местного мальчика дежурные наряды полиции Шостки получили от оператора спецлинии «102» около 21:30. По словам матери, ребенок, имеющий проблемы со здоровьем, уже несколько часов не возвращается домой.

На розыск были ориентированы также все группы реагирования полиции охраны. Правоохранители, разделив город на сектора, начали интенсивные поиски, которые осложнялись ограниченной видимостью из-за позднего времени.

Мама ребенка присоединилась к одной из групп работников райотдела, которая прочесывала район проживания семьи.

Нашли же маленького «путешественника» в одном из магазинов, где полицейские увидели мальчика, внешность которого соответствовала приметам разыскиваемого. У него спросили имя, и когда убедились, что он именно тот, кого ищут, парня сразу доставили в райотдел, где его уже ожидала мать, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.