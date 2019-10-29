В Ромнах на пешеходном переходе сбили женщину

Его водитель, 24-летний местный, двигаясь по автодороге, не пропустил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину и совершил на нее наезд. В результате ДТП 41-летняя пострадавшая жительница Роменского района получила травмы и была доставлена в Роменскую районную центральную больницу.
В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины начато досудебное следствие, в ходе которого и будут окончательно установлены причины и обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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