На Сумщине соседки обокрали 77-летнего пенсионера Злоумышленницы проникли в дом пенсионера и похитили из тайника почти 6000 гривен.

О краже денег в полицию сообщил 77-летний житель города Дружба Ямпольского района. Мужчина рассказал, что пока он работал по хозяйству, в его дом проникли неизвестные и похитили из тайника около 6000 гривен сбережений.

«Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями наши сотрудники быстро установили воров, - рассказывает Виталий Ерохов, начальник Ямпольского отделение полиции. - Ими оказались две местные женщины в возрасте 31 и 28 лет. Младшая из них имеет гражданство соседнего государства и, как выяснилось, находилась на территории Украины незаконно».

В содеянном женщины признались, рассказали полицейским, что к соседу пришли в гости. Когда поняли, что в доме хозяина нет - обшарили помещение и нашли спрятанные деньги. Находку забрали с собой, планируя использовать эти средства на собственные нужды.

Полицейские изъяли у подозреваемых похищенные деньги и вернули их владельцу. Относительно воровок в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное обоим грозит до шести лет лишения свободы, а младшей еще и принудительное выдворение за пределы Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.