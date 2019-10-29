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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:50177

На Сумщине соседки обокрали 77-летнего пенсионера

Злоумышленницы проникли в дом пенсионера и похитили из тайника почти 6000 гривен.

О краже денег в полицию сообщил 77-летний житель города Дружба Ямпольского района. Мужчина рассказал, что пока он работал по хозяйству, в его дом проникли неизвестные и похитили из тайника около 6000 гривен сбережений.

«Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями наши сотрудники быстро установили воров, - рассказывает Виталий Ерохов, начальник Ямпольского отделение полиции. - Ими оказались две местные женщины в возрасте 31 и 28 лет. Младшая из них имеет гражданство соседнего государства и, как выяснилось, находилась на территории Украины незаконно».

В содеянном женщины признались, рассказали полицейским, что к соседу пришли в гости. Когда поняли, что в доме хозяина нет - обшарили помещение и нашли спрятанные деньги. Находку забрали с собой, планируя использовать эти средства на собственные нужды.

Полицейские изъяли у подозреваемых похищенные деньги и вернули их владельцу. Относительно воровок в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное обоим грозит до шести лет лишения свободы, а младшей еще и принудительное выдворение за пределы Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дружба Кража

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