На Чешке искали самоубийцу

Как сообщили в полиции Сумщины, возле озера Чеха был обнаружен открытый пустой автомобиль. Возникло подозрение, что водитель покончил самоубийством. Его начали искать водолазы, которые прочесали прибрежную зону, однако найти никого не удалось.
Однако вечером мужчина вернулся домой, как ни в чем не бывало. Оказалось, что он таким образом хотел обратить на себя внимание родных.
10 ноября в 11.30 на проспекте Курском, на территории, прилегающей к одному из учебных заведений, на дереве обнаружили труп женщины...
Как сообщила начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова, сообщение о падении девушки из окна 8-го этажа общежития...
В субботу, 2 ноября, в Сумах из окна студенческого общежития СумГУ на Замостянской выпала девушка....
«Если будете писать, то я совершу самоубийство», - именно таким образом нетрезвый водитель иномарки пытался избежать ответственности за управление автомобилем...
16 октября в Сумах по месту жительства выпрыгнул из окна квартиры 70-летний мужчина, который при жизни, по словам соседей, злоупотреблял...