На Чешке искали самоубийцу 10 ноября в Сумах подразделения полиции и водолазная служба искала пропавшего человека.

Как сообщили в полиции Сумщины, возле озера Чеха был обнаружен открытый пустой автомобиль. Возникло подозрение, что водитель покончил самоубийством. Его начали искать водолазы, которые прочесали прибрежную зону, однако найти никого не удалось.

Однако вечером мужчина вернулся домой, как ни в чем не бывало. Оказалось, что он таким образом хотел обратить на себя внимание родных.