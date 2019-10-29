На Сумщине спасатели помогли вытащить корову из болота

Владельцы скота вызвали спасателей Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.
На месте происшествия спасатели установили, что корова под собственным весом застряла в иле. Спасатели обвязали корову веревками и осторожно достали на поверхность и передали владельцам.
Руководство ГСЧС Украины высоко отметило вклад роменских спасателей в восстановление Донбасса....
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