На Сумщине спасатели помогли вытащить корову из болота В селе Пески Роменского района во время выпаса крупного рогатого скота одна из коров пошла к болоту, чтобы напиться воды, и попала в ловушку.

Владельцы скота вызвали спасателей Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. На месте происшествия спасатели установили, что корова под собственным весом застряла в иле. Спасатели обвязали корову веревками и осторожно достали на поверхность и передали владельцам.