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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:57111

В Сумах прошли областные соревнования по волейболу

С 7 по 9 ноября в спортивном зале Сумской областной ДЮСШ проходили областные соревнования по волейболу среди команд юношей 2005 года рождения и моложе.

Соревнования проходили среди шести команда по круговой системе.

Одержав победы во всех встречах первое место завоевала команда ДЮСШ «Авангард» г.Сумы, второе место, имея в своем активе четыре победы и одно поражение, заняли юные волейболисты КДЮСШ «Барса» Шостка. Третье место заняла команда ДЮСШ Шосткинского района. Четвертое место - команда юношей Ямпольского района, пятое место - команда КДЮСШ № 2 г. Сумы, шестое - команда ДЮСШ «Авангард-II» Сумы.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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