В Сумах прошли областные соревнования по волейболу С 7 по 9 ноября в спортивном зале Сумской областной ДЮСШ проходили областные соревнования по волейболу среди команд юношей 2005 года рождения и моложе.

Соревнования проходили среди шести команда по круговой системе. Одержав победы во всех встречах первое место завоевала команда ДЮСШ «Авангард» г.Сумы, второе место, имея в своем активе четыре победы и одно поражение, заняли юные волейболисты КДЮСШ «Барса» Шостка. Третье место заняла команда ДЮСШ Шосткинского района. Четвертое место - команда юношей Ямпольского района, пятое место - команда КДЮСШ № 2 г. Сумы, шестое - команда ДЮСШ «Авангард-II» Сумы.