В Сумах прошли областные соревнования по волейболу

Соревнования проходили среди шести команда по круговой системе.
Одержав победы во всех встречах первое место завоевала команда ДЮСШ «Авангард» г.Сумы, второе место, имея в своем активе четыре победы и одно поражение, заняли юные волейболисты КДЮСШ «Барса» Шостка. Третье место заняла команда ДЮСШ Шосткинского района. Четвертое место - команда юношей Ямпольского района, пятое место - команда КДЮСШ № 2 г. Сумы, шестое - команда ДЮСШ «Авангард-II» Сумы.
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