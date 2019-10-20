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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30198

Сумские бойцы отличились на кубке Украины

В Днепре проходил кубок Украины по каратэ WKC.

Каратисты Сумщины завоевали 12 медалей. 8 из них на счету шосткинцев. Карина Щербак взяла призовые места в трех номинациях (2-е места – ката и командное ката, 3 место – кумитэ.) Данил Шестопал завоевал 1 место в номинации ката. Марк Пилипейко в очень напряженной борьбе вырвал 3 место. Дарья Клименко  привезла 2 медали – серебро и бронзу. Дмитрий Ветоха занял 3 место в ката. Тренеры шосткинских спортсменов – Светлана и Александр Куница, пишет Шостка.инфо.

Сумчане добавили еще 4 медали. 3 место в личном ката у Полины Сидоренко и Ивана Бережного. 3 место в личном кумитэ у Михаила Сердюка и Полины Сидоренко. Также в командном кумитэ Сидоренко Полина заняла 2 место. Подготовила спортсменов тренер Лилия Кудинова.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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