В Сумах разыграли кубок области по баскетболу

Соревнования провели Федерация баскетбола Сумщины и управления молодежи и спорта Сумской ОГА. В турнире приняли участие команды из городов: Конотоп, Ахтырка, Путивль, Ромны, Сумы и Шостка.
В первый игровой день участники, разделенные слепым жребием на две группы, сыграли в группах по круговой системе в один круг.
Группа А:
КДЮСШ № 1 (Сумы) - КДЮСШ «Барса» (г.Шостка) 24-41 (7:4, 3:12; 7:11; 7:14).
«Казаки» (Ромны) - КДЮСШ № 1 (Сумы) 12-54 (4:16; 2:7, 1:18; 5:13).
КДЮСШ «Барса» (г.Шостка) - «Казаки» (Ромны) 60-25 (18:6; 12:12; 19:2, 11:5).
Группа Б:
ДЮСШ Ахтырка - ДЮСШ М.Мамиашвили (Конотоп) 73-46 (13:18; 22:11; 16:8; 22:9)
«Партизан» (Путивль) - ДЮСШ Ахтырка 45-47 (12:12; 3-10; 13:11; 17:14)
ДЮСШ М.Мамиашвили (г.. Конотоп) - «Партизан» (Путивль) 52-69 (14:12; 17:17; 10:21; 11:19)
На второй игровой день команды разыграли призовые места.
Конотопчане без особых усилий одолели роменчан в игре за 5 место:
ДЮСШ М.Мамиашвили (Конотоп) - «Казаки» (Ромны) 52-16 (13:0, 10:2; 10:8; 19:6)
Упорная и бескомпромиссная борьба со шквалом эмоций сумских болельщиков и тренеров обеих команд - это лишь краткая характеристика «малого финала». Только один пункт, забитый со штрафного за несколько секунд до финальной сирены, определил обладателей бронзовых медалей:
«Партизан» (Путивль) - КДЮСШ № 1 (Сумы) 36-35 (11:8; 8-9; 8:8, 9:10)
Первые три четверти финальной игры командам удавалось сохранять интригу, но последняя десятиминутка расставила все точки над «i», а Кубок Сумской области отправился на север региона:
КДЮСШ «Барса» (г.Шостка) - ДЮСШ Ахтырка 45-31 (8:6, 8:6; 12:13; 17:6).
Персональными наградами были отмечены лучшие игроки в номинациях:
Лучший защитник - Ковтуняк Вадим (ДЮСШ г. Ахтырка).
Лучший снайпер - Гайдуков Владислав (ДЮСШ М.Мамиашвили Конотоп).
Лучший нападающий - Мурза Тимур (КДЮСШ «Барса» Шостка).
Лучший игрок (MVP) - Добросмыслов Артем (КДЮСШ «Барса» Шостка).
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