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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:09219

В Сумах разыграли кубок области по баскетболу

9-10 ноября в г. Сумы прошел розыгрыш Кубка Сумской области по баскетболу среди юношей 2005 г.р.

Соревнования провели Федерация баскетбола Сумщины и управления молодежи и спорта Сумской ОГА. В турнире приняли участие команды из городов: Конотоп, Ахтырка, Путивль, Ромны, Сумы и Шостка.

В первый игровой день участники, разделенные слепым жребием на две группы, сыграли в группах по круговой системе в один круг.

Группа А:

КДЮСШ № 1 (Сумы) - КДЮСШ «Барса» (г.Шостка) 24-41 (7:4, 3:12; 7:11; 7:14).

«Казаки» (Ромны) - КДЮСШ № 1 (Сумы) 12-54 (4:16; 2:7, 1:18; 5:13).

КДЮСШ «Барса» (г.Шостка) - «Казаки» (Ромны) 60-25 (18:6; 12:12; 19:2, 11:5).

Группа Б:

ДЮСШ Ахтырка - ДЮСШ М.Мамиашвили (Конотоп) 73-46 (13:18; 22:11; 16:8; 22:9)

«Партизан» (Путивль) - ДЮСШ Ахтырка 45-47 (12:12; 3-10; 13:11; 17:14)

ДЮСШ М.Мамиашвили (г.. Конотоп) - «Партизан» (Путивль) 52-69 (14:12; 17:17; 10:21; 11:19)

На второй игровой день команды разыграли призовые места.

Конотопчане без особых усилий одолели роменчан в игре за 5 место:

ДЮСШ М.Мамиашвили (Конотоп) - «Казаки» (Ромны) 52-16 (13:0, 10:2; 10:8; 19:6)

Упорная и бескомпромиссная борьба со шквалом эмоций сумских болельщиков и тренеров обеих команд - это лишь краткая характеристика «малого финала». Только один пункт, забитый со штрафного за несколько секунд до финальной сирены, определил обладателей бронзовых медалей:

«Партизан» (Путивль) - КДЮСШ № 1 (Сумы) 36-35 (11:8; 8-9; 8:8, 9:10)

Первые три четверти финальной игры командам удавалось сохранять интригу, но последняя десятиминутка расставила все точки над «i», а Кубок Сумской области отправился на север региона:

КДЮСШ «Барса» (г.Шостка) - ДЮСШ Ахтырка 45-31 (8:6, 8:6; 12:13; 17:6).

Персональными наградами были отмечены лучшие игроки в номинациях:

Лучший защитник - Ковтуняк Вадим (ДЮСШ г. Ахтырка).

Лучший снайпер - Гайдуков Владислав (ДЮСШ М.Мамиашвили Конотоп).

Лучший нападающий - Мурза Тимур (КДЮСШ «Барса» Шостка).

Лучший игрок (MVP) - Добросмыслов Артем (КДЮСШ «Барса» Шостка).

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