В Сумах провели чемпионат города по боксу На выходных в Сумах на стадионе «Авангард» состоялся открытый чемпионат города по боксу.

В соревнованиях принимали участие больше сотни юных боксеров со всей области и Чернигова.

Победы среди юношей 2010-2011 годов рождения праздновал ахтырчанин Давид Залавский (26 кг), лебединец Александр Стеблянко (28 кг), шосткинцы Денис Горбачев (30 кг) и Михаил Подгаевский (33 кг) и сумчанин Глеб Клешня (41,5 кг).

Среди спортсменов 2008-2009 «золото» получили сумчанине Захар Жила (30 кг), Максим Лазебный из Боромле (31,5 кг), роменчанин Тимофей Роенко (32,5 кг), глуховчанин Максим Павлик (35 кг), ахтырчанин Матвей Федорчак ( 36 кг), сумчанин Тимур Редько (38 кг), Никита Суглубов из Глухова (40 кг), Эльяр Коломойченко из Шостки (43 кг), Евгений Капуста из Ахтырки (50 кг) и сумчанин Никита Шаров (56 кг).

В возрастной группе 2006-2007 годов рождения победы праздновали Сергей Гришин (35 кг) и Виктор Велиев (28,5 кг) из Боромле, шоскинец Арсений Рычков (40 кг), лебединец Назар Плахотько (44,5 кг), сумчане Богдан Попов (48 кг), Богдан Плахотько из Лебедина (50 кг), Артем Сердюк (52 кг) и Тимофей Сема (54 кг) из Сум и Александр Горбачев из Шостки.

«Золотые» награды среди боксеров 2004-2005 годов рождения получили Ростислав Прокопович из Лебедина (44,5 кг), Артем Московко из Шостки (46 кг), Дмитрий Птащенко (50 кг) и Илья Зайченко (52 кг) из Сум, Даниил Кущ (57 кг) из Чернигова, Богдан Гуценко (60 кг) из Бурыни, черниговец Константин Башев (63кг), ахтырчанин Виталий Залавский (66 кг), сумчанин Денис Иванченко (80 кг).

Среди молодежи лучшим стал Кирилл Лохмачов (64 кг) из Чернигова.