На границе с Сумской областью россияне не пустили «Укртрансгаз» проверить измерительные станции

«Мы уже выполнили проверку всех пограничных газоизмерительных станций, кроме Суджи, расположенной на границе между Сумской и Курской областями.
Сначала «Газпром» предложил нам провести проверку с 11 по 15 ноября, но потом вдруг передумал и пообещал предложить новые даты.
Очень подозрительно выглядит неготовность «Газпрома» допустить специалистов «Укртрансгаза» к проверке пограничной ГИС. Особенно, учитывая, что через нее проходит львиная доля транзита российского газа в Европу.
Согласно взаимным обязательствам и мы, и россияне должны ежегодно допускать представителей друг друга к проверке работы газоизмерительных станций.
Мы уже привыкли к не всегда последовательному поведению российских контрагентов. Но отсутствие согласованных объемов транзитного газа, который зашел в Украину, может привести к возобновлению старых песен о кражах газа. Если проверка на Судже так и не будет проведена, это станет сигналом и для европейских потребителей о возможных креативных акциях с российской стороны.
Наша ГТС остается наиболее гибким и надежным маршрутом поставок газа в Европу (аварийность намного меньше, чем на российской трубе), мы позволяем убедиться в ее надежности всем желающим - и европейцам, и россиянам. Тем более удивляет поведение «Газпрома» в связи с ситуацией с проверкой Суджи, через которую идет более 70% российского транзита по украинской территории», - написал он.
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