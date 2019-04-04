На границе с Сумской областью россияне не пустили «Укртрансгаз» проверить измерительные станции Об этом на своей страниц е в Фейсбуке написал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Мы уже выполнили проверку всех пограничных газоизмерительных станций, кроме Суджи, расположенной на границе между Сумской и Курской областями.

Сначала «Газпром» предложил нам провести проверку с 11 по 15 ноября, но потом вдруг передумал и пообещал предложить новые даты.

Очень подозрительно выглядит неготовность «Газпрома» допустить специалистов «Укртрансгаза» к проверке пограничной ГИС. Особенно, учитывая, что через нее проходит львиная доля транзита российского газа в Европу.

Согласно взаимным обязательствам и мы, и россияне должны ежегодно допускать представителей друг друга к проверке работы газоизмерительных станций.

Мы уже привыкли к не всегда последовательному поведению российских контрагентов. Но отсутствие согласованных объемов транзитного газа, который зашел в Украину, может привести к возобновлению старых песен о кражах газа. Если проверка на Судже так и не будет проведена, это станет сигналом и для европейских потребителей о возможных креативных акциях с российской стороны.

Наша ГТС остается наиболее гибким и надежным маршрутом поставок газа в Европу (аварийность намного меньше, чем на российской трубе), мы позволяем убедиться в ее надежности всем желающим - и европейцам, и россиянам. Тем более удивляет поведение «Газпрома» в связи с ситуацией с проверкой Суджи, через которую идет более 70% российского транзита по украинской территории», - написал он.