Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:49220

В День офтальмолога у восьми сумчан заподозрили глаукому

В КНП «Центральная городская клиническая больница» в День офтальмолога всем желающим без предварительной записи проверяли остроту зрения и измеряли внутриглазное давление.

Офтальмологи обследовали 250 человек и обнаружили восемь человек с подозрением на глаукому, которых направили на дообследование.

Напомним, что 90% информации человек получает через зрение. В течение жизни возникают различные заболевания органов зрения. Они нуждаются в срочном лечении, чтобы иметь возможность видеть и воспринимать окружающий мир во всех его неповторимых оттенках и красках.

Одной из наиболее распространенных причин потери зрения остается глаукома. Это опасное хроническое заболевание глаз, которое проявляется периодическим или постоянным повышением внутриглазного давления с последующим повреждением зрительного нерва, которое приводит к прогрессирующей необратимой потере зрения.

Чаще всего болезнь развивается в возрасте после 40 лет и в 85% случаев на начальных стадиях протекает бессимптомно. Около 80% слепоты можно избежать, если своевременно получить необходимую терапию.

Поэтому важно хотя бы раз в год проходить обследование у офтальмолога, лицам старше 40 лет - с измерением внутриглазного давления и офтальмологическим обследованием глазного дна.

Общество Глаукома Здравоохранение

По тематике

В Сумах закрыли женскую консультацию на Химгородке
Вчера 09:23

В Сумах закрыли женскую консультацию на Химгородке

Вопрос организации работы, перспектив развития оказания акушерско-гинекологической помощи в женской консультации № 3 по ул. Парковой, 1 обсуждали сегодня, 11...

Тростянецкий центр первичной медпомощи получил авто за полмиллиона
08.11.2019 17:00

Тростянецкий центр первичной медпомощи получил авто за полмиллиона

Новый автомобиль, стоимость которого составляет 480 тыс. грн, приобретен на средства Национальной службы здоровья Украины....

04.11.2019 10:05

Сумчан приглашают проверить зрение с целью своевременного выявления глаукомы или других патологий глаза

КНП «Центральная городская клиническая больница» приглашает сумчан по случаю Дня офтальмолога проверить остроту зрения и измерить внутриглазное давление....

29.10.2019 08:47

Завтра у Сумах пройде Форум, присвячений Міжнародному тижню обізнаності про бульозний епідермоліз

Мета Форуму - поінформувати про особливості захворювання. Це рідкісна хвороба, коли ранити можна найменшим дотиком....

Врач с Сумщины стал врачом года в Украине
24.10.2019 14:04

Врач с Сумщины стал врачом года в Украине

Руководитель Белопольского центра первичной медико-санитарной помощи получил всеукраинскую награду....

Новости

Сумского судью поймали на взятке в 2 тысячи долларов (обновляется)
07.11.2019 12:11
Сумская полиция разыскивает подозреваемого в совершении преступления
Сегодня 13:22
Сумского пограничника будут судить за взятки от иностранцев
Сегодня 13:16
На Сумщине браконьер застрелил дикую козу (фото)
Сегодня 12:36
В Сумах провели чемпионат города по боксу
Сегодня 12:30
Сумская чиновница получит за заслуги
Сегодня 12:04
В День офтальмолога у восьми сумчан заподозрили глаукому
Сегодня 11:49
В заседании исполкома принимает участие уволенная заммэра Сум
Сегодня 11:42
Сумчане голосуют против забора на Набережной
Сегодня 11:38
Сумские чиновники продолжают игнорировать петиции
Сегодня 11:32
Петиция о демонтаже памятника Ярославу Мудрому в Сумах набрала 250 подписей
Сегодня 11:14
В Сумах разыграли кубок области по баскетболу
Сегодня 11:09
view counter
view counter

Статьи

Перші підсумки роботи сумських нардепів ®
Вчера 12:34
Дореформировались: на Сумщине задолжали 30 млн грн зарплаты бюджетникам
07.11.2019 15:57
До уваги абітурієнтів Сумщини: ЗНО в 2020 році проводитиметься за новими стандартами
07.11.2019 11:07
Валентина Семеренко: «Планирую отработать этот сезон на все 100 процентов»
05.11.2019 19:47
Где провести отпуск: в Хургаде или в Шарм-эль-Шейхе ®
01.11.2019 13:04
Якість надання соціальних послуг – головний акцент у роботі служби зайнятості
31.10.2019 18:30
Медицинский центр «Мед-Премиум»: жизнь без боли
31.10.2019 09:57
Ну, совершенно бесплатно: какие медобследования нужно регулярно проходить и почему это важно
30.10.2019 09:34
«Кусум Фарм» — компания с экологическим мышлением ®
30.10.2019 08:54
Кредити онлайн: про що варто знати громадянам?
29.10.2019 17:54
Как составить европротокол
29.10.2019 15:22
Символ міста чи помийна яма? ®
29.10.2019 11:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.