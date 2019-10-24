В День офтальмолога у восьми сумчан заподозрили глаукому

Офтальмологи обследовали 250 человек и обнаружили восемь человек с подозрением на глаукому, которых направили на дообследование.
Напомним, что 90% информации человек получает через зрение. В течение жизни возникают различные заболевания органов зрения. Они нуждаются в срочном лечении, чтобы иметь возможность видеть и воспринимать окружающий мир во всех его неповторимых оттенках и красках.
Одной из наиболее распространенных причин потери зрения остается глаукома. Это опасное хроническое заболевание глаз, которое проявляется периодическим или постоянным повышением внутриглазного давления с последующим повреждением зрительного нерва, которое приводит к прогрессирующей необратимой потере зрения.
Чаще всего болезнь развивается в возрасте после 40 лет и в 85% случаев на начальных стадиях протекает бессимптомно. Около 80% слепоты можно избежать, если своевременно получить необходимую терапию.
Поэтому важно хотя бы раз в год проходить обследование у офтальмолога, лицам старше 40 лет - с измерением внутриглазного давления и офтальмологическим обследованием глазного дна.
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