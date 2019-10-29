В Сумах на пешеходном переходе сбили иностранца

Происшествие случилось 11 ноября, около 15.00 на улице Харьковской.
По предварительным данным, 68-летний водитель, управляя автомобилем Geely, не предоставил преимущества в движении и допустил наезд на 23-летнего иностранца, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его доставили в травмпункт Сумской городской клинической больницы, сообщает управление патрульной полиции в Сумской области.
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