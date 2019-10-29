В Сумах заминировали еще и суд

В суд прибыли сотрудники полиции, посетители и работники суда эвакуированы. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Восстановление работы суда ориентировочно состоится в 10-30 час. Следите за сообщениями, говорится на странице суда в Фейсбуке.
Напомним: вчера были сообщения о минировании здания Центра админуслуг и кадетского корпуса.
Об этом сообщает Заречный районный суд г. Сумы на своей странице в Фейсбуке....
Сегодня, 11 ноября, в телеграмм-канал «Безпечен місто. Суми» написали об угрозе взрыва в кадетском корпусе....
Сегодня, 11 ноября, в полицию поступило сообщении о заминировании здания Сумской мэрии на Горького, 21, где находится городской Центр предоставления...
Сегодня, 8 ноября, в полицию поступило сообщении о заминировании здания Центра предоставления админуслуг по ул. Горького, 21....
Сегодня, 5 ноября, около 10 утра в полицию поступило сообщение о минировании здания Сумского горсовета по ул. Горького, 21....