В Сумах заминировали еще и суд Сегодня, 12 ноября, в полицию поступило сообщение о заминировании Заречного районного суда, который расположен на ул. Академической.

В суд прибыли сотрудники полиции, посетители и работники суда эвакуированы. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Восстановление работы суда ориентировочно состоится в 10-30 час. Следите за сообщениями, говорится на странице суда в Фейсбуке.

Напомним: вчера были сообщения о минировании здания Центра админуслуг и кадетского корпуса.