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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:01223

В Сумах заминировали еще и суд

Сегодня, 12 ноября, в полицию поступило сообщение о заминировании Заречного районного суда, который расположен на ул. Академической.

В суд прибыли сотрудники полиции, посетители и работники суда эвакуированы. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Восстановление работы суда ориентировочно состоится в 10-30 час. Следите за сообщениями, говорится на странице суда в Фейсбуке.

Напомним: вчера были сообщения о минировании здания Центра админуслуг и кадетского корпуса.

Право Заречный районный суд г. Сумы Минирование

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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