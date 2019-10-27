На Сумщине задержали нарушителя границы 11 ноября в Краснопольском районе пограничники Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины.

Пограничный патруль, проверяя участок границы недалеко от населенного пункта Степок, обнаружил признаки попытки нарушения госграницы с территории Украины на территорию России в виде заезда автомобилем на контрольно-следовую полосу.

Немедленно организовав розыскные мероприятия, пограничники неподалеку обнаружили и задержали автомобиль марки «ВАЗ» без груза. Управлял транспортным средством гражданин Украины, житель одного из населенных пунктов приграничья.

Сейчас за движение транспортным средством дорогами, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе, а также за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на 31-летнего мужчину составлены административные материалы по ст 202 и 204-1 КУоАП.