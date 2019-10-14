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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В колодце под Сумами не вода, а марганцовка (видео)

Неделю назад в одном из колодцев с. Стецковка Сумского района обнаружили воду фиолетового цвета.

Воду отправили на анализ. Оказалось, что в ней в 35 раз превышено содержание марганца. Такие результаты обнаружила лаборатория КП «Горводоканал», говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Водоканал сделал химический анализ колодезной воды, было обнаружено одно превышение по марганцу при норме 0,5 мг/дм3 зафиксировано 17,54 мг/дм3. Естественным путем марганец бывает, однако не в такой количестве, может быть 0,6 - 0,8 мг/дм3 в кубе, а не 17,54», - говорит начальница службы лабораторного контроля за качеством питьевой воды и сброшенных сточных вод КП «Горводоканал» Светлана Крившенко.

«Наличие более высоких концентраций в воде мы можем визуально оценить, такая вода будет по своему цвету мутная и будет кметь специфическую окраску, такая вода непригодна для питья. Были случаи отравлений при проведении дезинфекционных мероприятий с применением КMnО4, но за 20 лет был один такой случай», - говорит Валентина Тищенко, начальник управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства.

Как сообщил сельский голова Стецьковки Игорь Верниченко, в полицию они не обращались. В течение этой недели воду выкачают, будут стоить работы 2-3 тысячи гривен, в зависимости от глубины скачивания.

Общество Вода Загрязнение воды Марганцовка Стецковка

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