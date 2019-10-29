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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:40447

В Сумах на Ковпака ДТП: авто после столкновения врезалось еще и в столб

11 ноября, около 11 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Ковпака.

На месте ДТП патрульные выяснили, что 45-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21150 при повороте налево, не убедился в безопасности своего маневра, после чего столкнулся с автомобилем Skoda Octavia, который двигался прямо во встречном направлении. Далее Skoda Octavia допустил наезд на препятствие.

Вследствие ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Полицейские оформили ДТП и составили на водителя транспортного средства ВАЗ-21150 административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.

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