В Сумах на Ковпака ДТП: авто после столкновения врезалось еще и в столб 11 ноября, около 11 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Ковпака.

На месте ДТП патрульные выяснили, что 45-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21150 при повороте налево, не убедился в безопасности своего маневра, после чего столкнулся с автомобилем Skoda Octavia, который двигался прямо во встречном направлении. Далее Skoda Octavia допустил наезд на препятствие.

Вследствие ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Полицейские оформили ДТП и составили на водителя транспортного средства ВАЗ-21150 административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.