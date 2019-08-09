Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:54534

Прощаться с врачом Андреем Сницарем будут завтра

11 ноября умер главный врач Сумской областной инфекционной больницы имени Зиновия Красовицкого Андрей Сницарь.

«Прощание с Андреем Олеговичем состоится в среду, 13 ноября, начиная с 9.30, на территории областной инфекционной клинической больницы им. З.И. Красовицкого. Панихида начнется в 10.00», - сообщила главный инфекционист области Ирина Троцкая.

Общество Андрей Сницарь Похороны Утрата

По тематике

Умер главный врач Сумской областной инфекционной больницы
Вчера 10:40

Умер главный врач Сумской областной инфекционной больницы

Умер Андрей Сницарь, главный врач Сумской областной инфекционной больницы имени Зиновия Красовицкого....

В Сумах умер известный врач и педагог
31.10.2019 18:38

В Сумах умер известный врач и педагог

Сегодня, 31 октября, в Сумах на 63-ем году жизни скончался Сулим Анатолий Григорьевич....

В Сумах ушел из жизни известный врач-нейрохирург
28.10.2019 10:07

В Сумах ушел из жизни известный врач-нейрохирург

Ушел из жизни врач-нейрохирург Сумской областной больницы Петр Кмита....

22.08.2019 12:19

В Лебедине похоронили погибшую во время пожара в одесском отеле «Токио Стар»

В Лебедине похоронили Анну Довгую, которая вместе с 10-летней дочерью Валей погибла во время пожара в одесской гостинице «Токио Стар»....

В Сумах ушел из жизни заведующий хирургическим отделением 5-й горбольницы
09.08.2019 14:34

В Сумах ушел из жизни заведующий хирургическим отделением 5-й горбольницы

8 августа на 43-ем году жизни остановилось сердце заведующего хирургическим отделением №2 горбольницы № 5 Пазинюка Богдана Олеговича....

Новости

Сумского судью поймали на взятке в 2 тысячи долларов (обновляется)
07.11.2019 12:11
Сумская полиция разыскивает подозреваемого в совершении преступления
Сегодня 13:22
Сумского пограничника будут судить за взятки от иностранцев
Сегодня 13:16
На Сумщине браконьер застрелил дикую козу (фото)
Сегодня 12:36
В Сумах провели чемпионат города по боксу
Сегодня 12:30
Сумская чиновница получит за заслуги
Сегодня 12:04
В День офтальмолога у восьми сумчан заподозрили глаукому
Сегодня 11:49
В заседании исполкома принимает участие уволенная заммэра Сум
Сегодня 11:42
Сумчане голосуют против забора на Набережной
Сегодня 11:38
Сумские чиновники продолжают игнорировать петиции
Сегодня 11:32
Петиция о демонтаже памятника Ярославу Мудрому в Сумах набрала 250 подписей
Сегодня 11:14
В Сумах разыграли кубок области по баскетболу
Сегодня 11:09
view counter
view counter

Статьи

Перші підсумки роботи сумських нардепів ®
Вчера 12:34
Дореформировались: на Сумщине задолжали 30 млн грн зарплаты бюджетникам
07.11.2019 15:57
До уваги абітурієнтів Сумщини: ЗНО в 2020 році проводитиметься за новими стандартами
07.11.2019 11:07
Валентина Семеренко: «Планирую отработать этот сезон на все 100 процентов»
05.11.2019 19:47
Где провести отпуск: в Хургаде или в Шарм-эль-Шейхе ®
01.11.2019 13:04
Якість надання соціальних послуг – головний акцент у роботі служби зайнятості
31.10.2019 18:30
Медицинский центр «Мед-Премиум»: жизнь без боли
31.10.2019 09:57
Ну, совершенно бесплатно: какие медобследования нужно регулярно проходить и почему это важно
30.10.2019 09:34
«Кусум Фарм» — компания с экологическим мышлением ®
30.10.2019 08:54
Кредити онлайн: про що варто знати громадянам?
29.10.2019 17:54
Как составить европротокол
29.10.2019 15:22
Символ міста чи помийна яма? ®
29.10.2019 11:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.