Прощаться с врачом Андреем Сницарем будут завтра

«Прощание с Андреем Олеговичем состоится в среду, 13 ноября, начиная с 9.30, на территории областной инфекционной клинической больницы им. З.И. Красовицкого. Панихида начнется в 10.00», - сообщила главный инфекционист области Ирина Троцкая.
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