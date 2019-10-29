Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:14271

Петиция о демонтаже памятника Ярославу Мудрому в Сумах набрала 250 подписей

Петиция бывшего главного архитектора Сум Сергея Винтоняка «О демонтаже незаконно установленного памятника выдающемуся историческому деятелю Ярославу Мудрому в городе Сумы» набрала уже 256 голосов (для рассмотрения нужно 250).

«Памятник выдающемуся историческому деятелю Ярославу Мудрому в городе Сумы установлен с грубым нарушением процедуры установления, указанной в постановлении Кабинета Министров Украины от 8 вересня 2004 № 1181 и приказом Главы Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре от 30.11. 2004 №231 / 806 Госинвестиций зарегистрированы в Министерстве юстиции 15 декабря 2004 под № 1588/10187», - писал бывший главный архитектор Сум Сергей Винтоняк.

Напомним: открыли памятник Ярославу Мудрому в сквере напротив Ильинской церкви 23 октября. Сам памятник вызвал немало нареканий сумчан в соцсетях.

Антипетиция о защите памятника Ярославу Мудрому, которая была зарегистрирована в воскресенье, 10 ноября, и за первый день не набрала ни одной подписи, уже имеет 119 подписей. Среди подписантов немало чиновников Сумского горсовета. Экс-мэр Сум Геннадий Минаев подозревает, что в стенах горсовета открыли бото-ферму по накручиванию голосов, о чем он написал менеджеру программ Фонда Восточная Европа Елене Саенко, которая курирует Единую систему местных петиций.

Общество Памятник Ярославу Мудрому Петиция

По тематике

Сумчане голосуют против забора на Набережной
Сегодня 11:38

Сумчане голосуют против забора на Набережной

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Стоп забору на Набережной»....

У Сумах хочуть одну з вулиць назвати на честь Нестора Махна
Вчера 16:29

У Сумах хочуть одну з вулиць назвати на честь Нестора Махна

На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Надання одній з вулиць міста імені Нестора Івановича Махно»....

Битва петиций: в Сумах создали петицию в защиту памятника Ярославу Мудрому
Вчера 10:14

Битва петиций: в Сумах создали петицию в защиту памятника Ярославу Мудрому

За два дня пока 0 подписей. Не подписался даже автор....

Сумчане просят власти оценить адекватность проекта дороги к Эспланаде
08.11.2019 12:13

Сумчане просят власти оценить адекватность проекта дороги к Эспланаде

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Оценить адекватность проекта заезда в "Эспланады" с пр. М. Лушпы»....

Бывший главный архитектор Сум требует демонтировать памятник Ярославу Мудрому
04.11.2019 09:04

Бывший главный архитектор Сум требует демонтировать памятник Ярославу Мудрому

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «О демонтаже незаконно установленного памятника выдающемуся историческому деятелю Ярославу Мудрому в городе Сумы»....

Новости

Сумского судью поймали на взятке в 2 тысячи долларов (обновляется)
07.11.2019 12:11
Сумская полиция разыскивает подозреваемого в совершении преступления
Сегодня 13:22
Сумского пограничника будут судить за взятки от иностранцев
Сегодня 13:16
На Сумщине браконьер застрелил дикую козу (фото)
Сегодня 12:36
В Сумах провели чемпионат города по боксу
Сегодня 12:30
Сумская чиновница получит за заслуги
Сегодня 12:04
В День офтальмолога у восьми сумчан заподозрили глаукому
Сегодня 11:49
В заседании исполкома принимает участие уволенная заммэра Сум
Сегодня 11:42
Сумчане голосуют против забора на Набережной
Сегодня 11:38
Сумские чиновники продолжают игнорировать петиции
Сегодня 11:32
Петиция о демонтаже памятника Ярославу Мудрому в Сумах набрала 250 подписей
Сегодня 11:14
В Сумах разыграли кубок области по баскетболу
Сегодня 11:09
view counter
view counter

Статьи

Перші підсумки роботи сумських нардепів ®
Вчера 12:34
Дореформировались: на Сумщине задолжали 30 млн грн зарплаты бюджетникам
07.11.2019 15:57
До уваги абітурієнтів Сумщини: ЗНО в 2020 році проводитиметься за новими стандартами
07.11.2019 11:07
Валентина Семеренко: «Планирую отработать этот сезон на все 100 процентов»
05.11.2019 19:47
Где провести отпуск: в Хургаде или в Шарм-эль-Шейхе ®
01.11.2019 13:04
Якість надання соціальних послуг – головний акцент у роботі служби зайнятості
31.10.2019 18:30
Медицинский центр «Мед-Премиум»: жизнь без боли
31.10.2019 09:57
Ну, совершенно бесплатно: какие медобследования нужно регулярно проходить и почему это важно
30.10.2019 09:34
«Кусум Фарм» — компания с экологическим мышлением ®
30.10.2019 08:54
Кредити онлайн: про що варто знати громадянам?
29.10.2019 17:54
Как составить европротокол
29.10.2019 15:22
Символ міста чи помийна яма? ®
29.10.2019 11:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.