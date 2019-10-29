Петиция о демонтаже памятника Ярославу Мудрому в Сумах набрала 250 подписей

«Памятник выдающемуся историческому деятелю Ярославу Мудрому в городе Сумы установлен с грубым нарушением процедуры установления, указанной в постановлении Кабинета Министров Украины от 8 вересня 2004 № 1181 и приказом Главы Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре от 30.11. 2004 №231 / 806 Госинвестиций зарегистрированы в Министерстве юстиции 15 декабря 2004 под № 1588/10187», - писал бывший главный архитектор Сум Сергей Винтоняк.
Напомним: открыли памятник Ярославу Мудрому в сквере напротив Ильинской церкви 23 октября. Сам памятник вызвал немало нареканий сумчан в соцсетях.
Антипетиция о защите памятника Ярославу Мудрому, которая была зарегистрирована в воскресенье, 10 ноября, и за первый день не набрала ни одной подписи, уже имеет 119 подписей. Среди подписантов немало чиновников Сумского горсовета. Экс-мэр Сум Геннадий Минаев подозревает, что в стенах горсовета открыли бото-ферму по накручиванию голосов, о чем он написал менеджеру программ Фонда Восточная Европа Елене Саенко, которая курирует Единую систему местных петиций.
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