Сумские подъезды могут остаться без света

По данным департамента соцзащиты Сумского горсовета, на 7 ноября задолженность государства перед предприятиями, обслуживающими жилье, и ОСМД за предоставленные населению льготы и субсидии составила 4,2 млн. грн.
На аппаратном совещании в мэрии 11 ноября директор КП «Сумытеплоэнергоцентраль» Евгений Скоробагатский заявил, что эти деньги у них идут на оплату коммунальной электроэнергии, и если до 15 ноября деньги не придут, энергетики просто отключат свет в домах.
Замдиректора департамента соцзащиты Светлана Маринченко сказала, что они каждый месяц обращаются в профильное министерство по этому вопросу, но задолженность тянется с сентября, и пока деньги из госбюджета не поступали…
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