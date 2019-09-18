Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02266

Сумские подъезды могут остаться без света

Государство задолжало сумским жэкам 4 миллиона гривен.

По данным департамента соцзащиты Сумского горсовета, на 7 ноября задолженность государства перед предприятиями, обслуживающими жилье, и ОСМД за предоставленные населению льготы и субсидии составила 4,2 млн. грн.

На аппаратном совещании в мэрии 11 ноября директор КП «Сумытеплоэнергоцентраль» Евгений Скоробагатский заявил, что эти деньги у них идут на оплату коммунальной электроэнергии, и если до 15 ноября деньги не придут, энергетики просто отключат свет в домах.

Замдиректора департамента соцзащиты Светлана Маринченко сказала, что они каждый месяц обращаются в профильное министерство по этому вопросу, но задолженность тянется с сентября, и пока деньги из госбюджета не поступали…

Общество Коммунальная электроэнергия Льготы Субсидии

По тематике

Вчера 14:55

В Сумах никто не потерял право льготу из-за введения в действие монетизации льгот

Об этом заявила сегодня, 12 ноября, во время брифинга по монетизации льгот в Сумском городском совете заместитель директора департамента социальной...

06.11.2019 10:48

На Сумщине стартовала монетизация льгот

С 1 октября в Украине изменился механизм предоставления льгот....

В Сумах митингуют перевозчики
31.10.2019 11:06

В Сумах митингуют перевозчики

Междугородные перевозчики требуют от областной власти выплатить задолженность за льготные перевозки....

Мэрия Сум задолжала «Укрзалізниці» за льготников 5 миллионов
02.10.2019 16:19

Мэрия Сум задолжала «Укрзалізниці» за льготников 5 миллионов

Сумской горсовет задолжал «Укрзалізниці» за перевозку льготников в пригородных поездах 4,9 млн грн....

18.09.2019 15:09

На Сумщине с 1 октября стартует две системы монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг

Монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг предусматривает две системы предоставления льгот в денежной форме - безналичная и наличная....

view counter
view counter

Статьи

Перші підсумки роботи сумських нардепів ®
11.11.2019 12:34
Дореформировались: на Сумщине задолжали 30 млн грн зарплаты бюджетникам
07.11.2019 15:57
До уваги абітурієнтів Сумщини: ЗНО в 2020 році проводитиметься за новими стандартами
07.11.2019 11:07
Валентина Семеренко: «Планирую отработать этот сезон на все 100 процентов»
05.11.2019 19:47
Где провести отпуск: в Хургаде или в Шарм-эль-Шейхе ®
01.11.2019 13:04
Якість надання соціальних послуг – головний акцент у роботі служби зайнятості
31.10.2019 18:30
Медицинский центр «Мед-Премиум»: жизнь без боли
31.10.2019 09:57
Ну, совершенно бесплатно: какие медобследования нужно регулярно проходить и почему это важно
30.10.2019 09:34
«Кусум Фарм» — компания с экологическим мышлением ®
30.10.2019 08:54
Кредити онлайн: про що варто знати громадянам?
29.10.2019 17:54
Как составить европротокол
29.10.2019 15:22
Символ міста чи помийна яма? ®
29.10.2019 11:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.