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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:32294

Сумские чиновники продолжают игнорировать петиции

На сегодня три петиции сумчан, набравшие более 250 подписей, не получили ответа, хотя сроки уже прошли.

Ждут ответов петиции:

«Спасем чотирилапих» - с 28 октября, срок вышел 11 ноября;

«Требуется ремонт дороги на ул. Героев Крут от АТБ и во дворах домов 76, 78, 80а, 80б» - с 23 октября, срок вышел 6 ноября;

«Ремонт під’їзних шляхів з вулиці Прокоф’єва (від перехрестя Прокоф’єва - Зеленко) до будинків по вулиці Харківська, 6, секції 1-8» - с 15 октября, срок вышел 29 октября.

Напомним: дольше всех ждала петиция о повышении зарплат тренерам спортивных школ – больше 8 месяцев. В конце концов, по ней было принято положительно решение горсовета, однако, несмотря на это, зарплаты у тренеров не увеличились. Чиновники пеняют на недобор в городском бюджете.

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