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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:38322

Сумчане голосуют против забора на Набережной

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Стоп забору на Набережной».

«В центре города, на Набережной р. Стрелки собираются возводить забор, следовательно перевозчики «Сумы- Киев» вынуждены будут оттуда переехать. Все знают и понимают, почему там такое количество автобусов стоит сейчас, ведь о «войне» между сумскими и киевским перевозчиками писали все СМИ! До того времени, как появились киевские, там стояла одна машина и никому не мешала!

Отправлять маршрутки с автовокзалов не удобно для пассажиров, ведь в ночное время автовокзалы не работают, в утреннее и вечернее время туда невозможно добраться.

На Набережной р. Стрелки очень удобно тем, что здесь же есть возможность выпить кофе, поесть, воспользоваться туалетом, так же в шаговой доступности остановки общественного транспорта в любой конец города. Предлагаю обязать перевозчиков сократить количество машин до одной (та, которая отправляется в рейс) и оставить один пролет для посадки пассажиров. Мы привыкли, нам, жителям города Сумы это удобно. Просим учесть и прислушиваться к мнению горожан.

Прошу поддержать!», - пишет автор петиции Шебунов Игорь Васильевич.

Дата начала сбора подписей: 11 ноября 2019 года. До конца сбора подписей осталось: 44 дня. По состоянию на 12 ноября петицию подписали 16 человек из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним: решение о заборе, отделяющем тротуар и проезжую часть, приняли в департаменте инфраструктуры города, две недели назад сделали ямки, но пока дальше дело не пошло. Что касается перевозчиков, то проблеме их размещения в центре горда уже не один год, но городские власти не могут ее решить.

Общество Заборчик Петиция

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