Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:42619

В заседании исполкома принимает участие уволенная заммэра Сум

Сегодня, 12 ноября, проходит заседание исполнительного комитета Сумского городского совета.

В нем принимает участие бывшая заммэра Сум Ольга Волошина, которая уволилась еще в авугсте этого года. После этого депутаты Сумского горсовета на сессиях уже трижды не смогли ее исключить из состава исполкома, - не хватало голосов. С тех пор она ни разу не приходила на заседания. А сегодня почему-то явилась…

Политика Исполком Ольга Волошина

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30.08.2019 10:49

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В Сумском исполкоме грядут перемены
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В Сумском исполкоме грядут перемены

Завтра, 30 августа, на внеочередной сессии Сумского горсовета планируется внести изменения в состав исполнительного комитета....

Мэр Сум лишился одного зама
28.08.2019 14:48

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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