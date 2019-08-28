В заседании исполкома принимает участие уволенная заммэра Сум

В нем принимает участие бывшая заммэра Сум Ольга Волошина, которая уволилась еще в авугсте этого года. После этого депутаты Сумского горсовета на сессиях уже трижды не смогли ее исключить из состава исполкома, - не хватало голосов. С тех пор она ни разу не приходила на заседания. А сегодня почему-то явилась…
Исполком Сумского горсовета купил доменное имя sumy.city....
Сегодня, 16 октября, на сессии Сумского горсовета рассматривали проект решения о персональном составе исполнительного комитета....
Сегодня, 30 августа, на внеочередной сессии Сумского горсовета голосовали проект решения о персональном составе исполнительного комитета....
Завтра, 30 августа, на внеочередной сессии Сумского горсовета планируется внести изменения в состав исполнительного комитета....
Заммэра Сум Ольга Волошина уволилась с должности....