На Сумщине отправили в армию почти половину призывников На Сумщине продолжается призывная кампания.

По словам начальника областного управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Виталия Тимошенко, уже выполнили план призыва призывные комиссии Белопольского, Шосткинского, Роменского и Недригайловского районов. Хуже справились с задачей города Глухов, Конотоп, Ахтырка, Путивльский и Ахтырский районы

«Осенняя призывная кампания началась 1 октября и продлится до конца декабря. План для Сумской области с учетом резерва составляет 546 человек, - отметил Виталий Тимошенко во время селекторного совещания с руководством районов, городов и ОТГ. - Мы должны приложить максимум усилий для выполнения плана призыва».

Как сообщил заместитель военного комиссара областного военного комиссариата Юрий Онопко, уже отправлено в войска 255 призывников. Из них 167 - в ряды Вооруженных Сил Украины, 49 - в Национальную Гвардию и 39 - в Государственную пограничную службу.