Сумская чиновница получит за заслуги Сегодня, 12 ноября, на заседании исполкома было принято решение «О награждении Божко Н.Г.».

Начальник отдела по организации деятельности совета Сумского городского совета Надежда Божко за многолетний добросовестный труд в области местного самоуправления, высокий профессионализм, весомый личный вклад в проведение заседаний Сумского городского совета и по случаю 60-летия со дня рождения отмечается Почетным знаком отличия Сумского городского совета «За заслуги перед городом» II степени. Решение было единогласным.