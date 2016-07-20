Сумская чиновница получит за заслуги

Начальник отдела по организации деятельности совета Сумского городского совета Надежда Божко за многолетний добросовестный труд в области местного самоуправления, высокий профессионализм, весомый личный вклад в проведение заседаний Сумского городского совета и по случаю 60-летия со дня рождения отмечается Почетным знаком отличия Сумского городского совета «За заслуги перед городом» II степени.
Решение было единогласным.
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