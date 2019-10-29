Сумчане просят снять в центре города рекламу несуществующего уже банка

«Требую от городских властей г. Сумы немедленно решить вопрос о демонтаже рекламы НАДРА с крыши дома на перекрестке Покровская площадь и ул. Соборная.
Банк уже давно не существует, а реклама до сих пор мозолит, как бельмо в глазу.
Или снимите совсем с крыши рекламу, или замените ее на что-то другое (например, можно смонтировать большими буквами слово Сумы или слово СОТНЯ).
Прошу поддержать мою петицию», - пишет автор петиции Зайцев Сергей Николаевич.
Дата начала сбора подписей: 11 ноября 2019 года. До конца сбора подписей осталось: 44 дня. По состоянию на 12 ноября петицию подписали 18 человек из 250 необходимых.
Подписать петицию можно здесь.
Напомним: еще в марте первый заммэра Сум Владимир Войтенко говорил, что новые владельцы помещения банка собираются заменить старую рекламу на новую. Прошло 8 месяцев…
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